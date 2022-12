Des chercheurs créent le matériau le plus résistant qui existe sur Terre

Des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley ont mis au point le matériau le plus résistant qui puisse exister sur Terre. Cet alliage chrome-cobalt-nickel serait ainsi 100 fois plus robuste que le graphène ! Cet alliage a aussi la particularité d’être particulièrement malléable (ou en terme plus scientifique ductible), ce qui signifie qu’il peut plier sous la pression et ainsi résister à la rupture, un peu comme le roseau dans la fable de La Fontaine. Cette capacité particulière de malléabilité est le résultat de plusieurs mécanismes distincts se déroulant à l’échelle atomique (comme la dislocation des atomes lors de la pression).

Agrandissement au microscope électronique de l’alliage chrome-cobalt-nickel mis au point par une équipe de chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley

Plus fort encore, ces mécanismes de résistance sous pression s’avèrent encore plus efficaces dans des conditions de températures très basse. A -196°C, le matériau se montrait encore plus résistant qu’à température ambiante, et il a fallu pousser jusqu’à -253°C pour obtenir une ligne de fracture dans l’alliage (en fais de simples fissures). La résistance de cet alliage a été mesurée à 400 à 500 mégapascals par mètre (!), à comparer aux quatre mégapascals par mètre du graphène (pourtant déjà considéré comme très solide). « Des chiffres ahurissants » pour Robert Ritchie, l’un des chercheurs à l’origine de ces travaux.

L’alliage ultra résistant chrome-cobalt-nickel pourrait être d’une grande utilité dans les secteurs où la résistance des matériaux est primordiale, comme l’aérospatiale ou le nucléaire par exemple, mais il faudra aussi compter sur le fait que le nickel et le cobalt sont extrêmement couteux à extraire.