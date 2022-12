YouTube TV obtient les droits pour diffuser des matchs de football américain (NFL)

C’est donc YouTube TV qui a obtenu les droits pour le NFL Sunday Ticket, ce qui permettra à la plateforme de diffuser dès 2023 des matchs de football américain les dimanches. D’autres acteurs, comme Apple, étaient intéressés par le lot, mais c’est finalement la filiale de Google qui l’a obtenu.

YouTube va payer environ 2 milliards de dollars par an pour obtenir les droits du NFL Sunday Ticket dans le cadre de son service YouTube TV. Le NFL Sunday Ticket est un pack sportif qui regroupe la diffusion des matchs de la saison régulière de la NFL non disponibles sur les chaînes affiliées. C’est DirecTV qui détenait jusqu’à présent les droits suite à un accord signé en 2014 pour la somme de 1,5 milliard de dollars. Le groupe facture aux clients entre 290 et 400 dollars par saison pour voir les différents matchs.

Voici ce que Roger Goodell, le commissaire de la NFL, déclare suite à l’accord :

Nous sommes ravis de proposer le NFL Sunday Ticket sur YouTube TV et les chaînes YouTube, et d’inaugurer une nouvelle ère dans la manière dont les fans des États-Unis regardent et suivent la NFL. Depuis plusieurs années, nous nous concentrons sur l’augmentation de la distribution numérique de nos matchs et ce partenariat est un autre exemple de notre regard vers l’avenir et de la formation de la prochaine génération de fans de la NFL.

L’arrivée du NFL Sunday Ticket sur YouTube TV n’entraînera pas d’augmentation des prix du bouquet de base, le pack sera proposé en tant qu’option supplémentaire. Le prix n’a pas encore été annoncé.