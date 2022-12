Rachat de VMware par Broadcom : l’Europe s’en mêle

Sans trop de surprises, le rachat de VMware par Broadcom pour 61 milliards de dollars aura donc fini par intéresser les autorités européennes antitrust. La Commission européenne craint en effet que ce rachat ne restreigne » la concurrence sur le marché de certains composants matériels” (notamment les cartes réseau). La commission juge aussi que Broadcom pourrait se retrouver dans une position de force telle qu’il serait tenté de « détériorer l’interopérabilité des logiciels de virtualisation de serveurs de VMware avec les matériels de ses concurrents au profit de ses propres matériels et d’évincer les matériels de ses concurrents en les empêchant d’utiliser les logiciels de virtualisation de serveurs de VMware, ou en détériorant leur accès à ces logiciels”. L’incontournable Margrethe Vestager estime en outre que l’innovation technologique du secteur pourrait en pâtir, sans compter le risque d’une augmentation des prix de ces composants dans un contexte de concurrence affaiblie.

La perte d’innovation se traduirait notamment par le retrait de VMware au projet Monterey. Ce projet lancé conjointement avec Nvidia, Intel et AMD Pensando consiste à mettre au point une nouvelle architecture de cloud. Bruxelles craint aussi que Broadcom cesse « de proposer les logiciels de virtualisation de VMware en tant que produits autonomes, ce qui réduirait le choix et pourrait mener à l’éviction de fournisseurs de logiciels concurrents”. Ces points étant précisés, la Commission européenne ouvre officiellement une enquête sur le rachat et ses possibles conséquences, et conseille à Broadcom de se justifier au plus vite sur ses intentions réelles. Pour rappel, et puisque l’on parle ici de rachat à gros chiffres, l’Europe examine en ce moment même le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars.