Netflix : la formule avec pub serait peu populaire

A force d’augmenter sans cesse le prix de l’abonnement (et sans doute aussi de trop en faire dans la production de contenus pour ados au détriment du reste), Netflix a fini logiquement par perdre des utilisateurs. Face à ce constat, le géant américain du steaming vidéo a lancé la formule « Essentiel avec pub » à partir de 5,99 euros (en HD 720p seulement), soit 3 euros de moins que la formule équivalente (HD) sans pub. Si le prix d’entrée « avec pub » est plutôt bas, il semble bien que les utilisateurs ne soient pas très friands de cette offre au rabais, qui renoue avec les défauts de la télévision classique (la pub) avec en sus une qualité technique très moyenne (HD), alors qu’en face Apple TV+ à 6,99 euros propose du 4K, du Dolby Vision et du Dolby Atmos (et sans pub).

Ainsi, le cabinet d’études Antenna a calculé que seulement 9% des nouveaux abonnements Netflix sur le mois de novembre aux Etats-Unis concernent la formule avec pubs. 57% de ces abonnés « Essentiel avec pub » seraient de nouveaux abonnés Netflix et 43% étaient déjà inscrits à Netflix et ont donc baissé le coût de leur abonnement mensuel. Netflix souhaitait attirer essentiellement de nouveaux abonnés avec cette nouvelle formule, un objectif globalement raté puisqu’un abonné sur deux à la formule avec pub était déjà sur Netflix ! Les abonnés Netflix « avec pub » représentent à peine 0,2% de la base installée des abonnés de la plateforme

Netflix fait aussi moins bien que le concurrent HBO, dont l’offre avec pub attire 15% des nouveaux abonnés, sachant que 86% de ces derniers débarquaient pour la première fois sur la plateforme.