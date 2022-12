Internet Explorer 11 va être désactivé en février 2023

Une mise à jour de Microsoft Edge le 14 février 2023 va être l’occasion de venir désactiver Internet Explorer 11 au niveau de Windows 10. L’objectif est bien sûr de pousser les utilisateurs qui profitent encore de ce navigateur à passer sur Microsoft Edge.

Microsoft indique que ce changement n’affectera pas les entreprises qui ont déjà abandonné Internet Explorer 11 au profit du navigateur Edge basé sur Chromium, avec son mode IE, sa meilleure compatibilité et d’autres améliorations. Selon Microsoft, les entreprises qui dépendent encore d’Internet Explorer devraient prendre des mesures dès maintenant pour éviter toute interruption de leurs activités après le 14 février 2023, date à laquelle Microsoft mettra fin à l’utilisation de l’ancien navigateur.

Malgré la désactivation, le navigateur restera « caché » dans Windows. Le retrait d’Internet Explorer ne se fera pas du jour au lendemain. Les références visuelles (icônes dans le menu Démarrer et la barre des tâches) resteront dans le système d’exploitation jusqu’à ce que Microsoft publie une mise à jour prévue pour le 23 mai 2023 (facultative) et la mise à jour Patch Tuesday de juin 2023 (obligatoire). Les administrateurs informatiques peuvent accélérer ce processus en utilisant la politique de désactivation d’IE.

Pour rappel, Internet Explorer est déjà absent de Windows 11. On le retrouve toutefois avec Windows 7, 8, 8.1 et 10. C’est l’occasion de rappeler que Microsoft compte abandonner le support de Windows 7, 8 et 8.1 en janvier 2023.