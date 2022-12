Disney+ dévoile Loki saison 2 et Ashoka (Star Wars) dans un teaser pour 2023

Disney+ a mis en ligne un teaser dans lequel le service de streaming dévoile plusieurs contenus qui seront disponibles en 2023, dont la saison 2 de Loki, la série Ahsoka ou encore la série Secret Invasion qui fait partie du MCU.

Le teaser dure 30 secondes et les images s’enchainent très rapidement. C’est donc plus un aperçu qu’autre chose. Malgré tout, il s’agit des premières images pour la saison 2 de Loki. Il faudra attendre l’été 2023 pour découvrir la série sur Disney+. Il n’y a pas encore une date précise. Bien sûr, une « vraie » bande-annonce sera diffusée d’ici quelques mois pour en montrer un peu plus et donner envie. Le teaser est l’occasion de retrouver Loki (Tom Hiddleston), Mobius (Owen Wilson) ou encore Sylvie (Sophia Di Martino).

Nous avons également le droit à une image d’Ahsoka Tano, avec Rosario Dawson dans le rôle. Elle est déjà apparue dans The Mandalorian et voilà maintenant qu’elle aura sa propre série, qui se nomme simplement Ahsoka. La sortie se fera en 2023, mais il n’y a pas encore une date précise. À noter par ailleurs que le teaser est aussi l’occasion d’avoir quelques images de la saison 3 de The Mandalorian. Pour le coup, il y a une date de sortie : 1er mars 2023.

Le reste du teaser pour 2023 montre Dug Days, Peter Pan et Wendy, Black Panther : Wakanda Forever (pas en France à cause de la chronologie des médias), Win or Lose, Secret Invasion, American Born Chinese, Crater et Star Wars : The Bad Batch.