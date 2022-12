La bêta ouverte d’Android 13 pour le Nothing Phone (1) est disponible

Le Nothing Phone (1) a maintenant le droit à Android 13, qui est pour l’instant en bêta sur le seul smartphone de la marque. On peut s’attendre à l’arrivée de la version finale pour le début de 2023. Pour rappel, la bêta fermée a fait ses débuts il y a quelques semaines.

Les utilisateurs qui ont été acceptés sur la bêta de Nothing OS 1.5 sont maintenant en mesure de télécharger cette version basée sur Android 13. Comme on peut s’y attendre, de nombreuses fonctionnalités déjà disponibles sur les smartphones Google Pixel font le saut vers Nothing OS, y compris l’amélioration des thèmes Material You, les notifications améliorées du lecteur multimédia, les contrôles de confidentialité améliorés, et même l’ajout de la prise en charge des sous-titres en direct pour la lecture des médias. Il y a également une augmentation de 50% de la vitesse de chargement des applications et une augmentation des performances globales de l’appareil.

Il n’y a pour le moment pas une date de sortie précise pour la version finale, si ce n’est que ce sera au début de 2023.

Au fait, pourquoi Android 13 sur le Nothing Phone (1) a mis du temps à débarquer, alors que cela fait un moment maintenant que Google propose des bêtas et la version stable ? Carl Pei, le patron de Nothing a expliqué que des centaines de développeurs étaient nécessaires dans un court laps de temps et sa société a également externalisé des ingénieurs d’un fabricant de smartphones Android dont l’identité n’a pas été révélée afin de répondre à la demande. Le groupe a engagé plus de 100 ingénieurs logiciels pour aider à préparer Android 13 pour une utilisation grand public.