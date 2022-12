Les films et séries qui arrivent sur Netflix en janvier 2023

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en janvier 2023 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Ultimatum : On se marie ou c’est fini – Saison 1 (The Ultimatum : France)

Date : 30/12/2022 (épisodes 1 à 8) – 6/01/2023 (épisodes 9 et 10)

Synopsis : Six couples indécis reçoivent un ultimatum : soit ils se marient, soit ils se séparent. Mais avant de se décider, ils passeront trois semaines avec un nouveau partenaire.

Kaleidoscope

Date : 1/01

Synopsis : Un maître du braquage et son équipe tentent un casse épique et complexe de sept milliards de dollars, mais la trahison, la cupidité et d’autres facteurs sapent leur plan.

Lady Voyeur

Date : 1/01

Synopsis : La hackeuse Miranda s’amuse à espionner Cléo, sa voisine travailleuse du sexe. Puis leurs destins se croisent, un meurtre est commis, et sa vie change à tout jamais.

La Vie Mensongère des Adultes (The Lying Life of Adults)

Date : 4/01

Synopsis : À Naples, dans les années 90, une adolescente se lie d’amitié avec une tante que ses parents détestent, pour mieux comprendre qui elle est, et la ville d’où elle vient.

Ginny & Georgia – Saison 2

Date : 5/01

Synopsis : Georgia et Ginny tissent de nouveaux liens et abordent de nouveaux défis à Wellsbury… jusqu’à ce que des secrets enfouis dans le passé viennent tout remettre en question.

Vengeances (Woman of the Dead)

Date : 5/01

Synopsis : Après qu’un accident de voiture suspect a détruit sa vie, une femme en quête de vengeance se retrouve mêlée à un complot qui touche les hautes sphères de sa petite ville.

Copenhagen Cowboy

Date : 5/01

Synopsis : Après une vie de servitude en tant que porte-bonheur humain, une femme aux étranges pouvoirs cherche à se venger de ceux qui lui ont fait du mal.

Chaud dedans ! (Pressure Cooker)

Date : 6/01

Synopsis : Ils sont 11 chefs, partagent le même toit et doivent voter pour celui ou celle d’entre eux qui remportera 100 000 $. Un concours haute tension mêlant gastronomie et stratégie.

Tramway (Trolley)

Date : 9/01

Synopsis : À la suite d’une tragédie soudaine, la femme d’un politicien doit sortir de l’ombre et affronter des secrets de famille ainsi que son propre passé.

Sexify – Saison 2

Date : 11/01

Synopsis : Nos trois jeunes entrepreneures doivent composer avec le chaos de leur vie personnelle, un rival amer et les exigences d’un investisseur.

Makanai : Dans la cuisine des maiko (The Makanai : Cooking for the Maiko House)

Date : 12/01

Synopsis : Deux amies inséparables qui rêvent de devenir maiko emménagent ensemble à Kyoto, mais se laissent finalement guider par des passions très différentes.

Vikings: Valhalla – Saison 2

Date : 12/01

Synopsis : Anciens et nouveaux ennemis attendent Freydis, Leif et Harald alors qu’ils sillonnent le monde en quête de pouvoir et de nouveaux territoires à conquérir.

Trial by Fire

Date : 13/01

Synopsis : Après l’incendie mortel du cinéma Uphaar, deux parents en deuil doivent surmonter la perte de leurs enfants et se battre pour obtenir justice. Inspiré de faits réels.

Sky Rojo – Saison 3

Date : 13/01

Synopsis : À Almérie, Coral, Gina et Wendy ont trouvé l’amour et reconstruit leurs vies. Mais Romeo est déterminé à se venger et le calme ne va pas durer longtemps.

That 90’s Show

Date : 19/01

Synopsis : Wisconsin, 1995. Leia Forman passe l’été chez ses grands-parents et sympathise avec les jeunes du coin. Sexe, drogue et rock’n’roll ne meurent jamais. Seules les tenues changent !

En Place (Represent)

Date : 20/01

Synopsis : Un éducateur de banlieue parisienne arrive au second tour des présidentielles. Mais la France est-elle vraiment prête à élire son premier président noir ?

Şahmaran

Date : 20/01

Synopsis : Alors qu’elle se rend à Adana pour une conférence, Şahsu en profite pour affronter son grand-père. Mais bientôt, elle découvre un mythe antique — et un amour épique.

Fauda – Saison 4

Date : 20/01

Synopsis : La série bourrée d’action revient pour une nouvelle saison.

La Brigade des délices – Saison 2 (Bake Squad)

Date : 20/01

Synopsis : Le fameux concours de pâtisserie revient pour une deuxième saison.

Shanty Town

Date : 20/01

Synopsis : Corruption des autorités et liens du sang compliquent le rêve de liberté d’un groupe de prostituées qui tentent d’échapper au joug d’un chef mafieux.

L’Empire du bling : New York (Bling Empire : New York)

Date : 20/01

Synopsis : S’emparant de New York sans lésiner sur le drame ni la fête, un nouvel échantillon du gratin américain d’origine asiatique célèbre sa prospérité, et sa garde-robe !

Alchemy of Souls: Season 1 Part 2

Date : 21/01

Contra las cuerdas (Against the Ropes)

Date : 25/01

Synopsis : Détenue pour un crime qu’elle n’a pas commis puis libérée, Ángela incarne une mystérieuse catcheuse afin de reconquérir l’amour et le respect de sa fille, fan de lucha libre.

Lockwood & Co.

Date : 27/01

Synopsis : Un trio d’ados, formé de deux garçons surdoués et d’une fille aux rares capacités psychiques, tient une petite agence enquêtant sur les fantômes et les esprits qui hantent Londres.

Kings of Jo’Burg – Saison 2

Date : 27/01

Synopsis : La série dramatique revient pour une nouvelle saison.

La Petite Fille sous la neige (The Snow Girl)

Date : 27/01

Synopsis : Lorsque la petite Amaya disparaît au cours d’un défilé à Málaga, un jeune journaliste décide de tout faire pour aider ses parents à la retrouver.

Planète Cunk (Cunk on Earth)

Date : 31/01

Synopsis : Philomena Cunk nous édifie sur le chemin parcouru, ou raté, par l’humanité dans ce mockocumentaire aiguisé qui retrace l’histoire de la civilisation.

100% Physique ! (Physical: 100)

Date : Prochainement

Synopsis : Dans cette féroce compétition de fitness, cent participants en excellente forme physique s’affrontent pour remporter le prix du meilleur corps.

The Endless Night

Date : Prochainement

FILMS

Comment je suis devenu un gangster (How I Became a Gangster)

Date : 4/01

Synopsis : Un gangster ambitieux gravit les échelons de la pègre de Varsovie jusqu’à saisir sa chance de s’installer au sommet.

The Pale Blue Eye

Date : 6/01

Synopsis : Un commissaire à la retraite recrute un brillant cadet de West Point appelé Edgar Allan Poe pour qu’il l’aide à résoudre un meurtre atroce à l’Académie militaire américaine.

Chien Perdu (Dog Gone)

Date : 13/01

Synopsis : Quand son chien disparaît dans les Appalaches, un jeune homme et son père se lancent dans une incroyable mission pour le retrouver et lui administrer un médicament vital.

Khallat+

Date : 19/01

Synopsis : Une anthologie de l’art de la tromperie et de la magouille dans quatre endroits improbables.

Devotion

Date : 20/01

Synopsis : Un aviateur noir de la marine américaine et son loyal ailier se soutiennent à la vie à la mort dans cette épopée sur la guerre de Corée, inspirée d’une incroyable histoire vraie.

Mission Majnu

Date : 20/01

Synopsis : Dans les années 70, un espion indien infiltré se lance dans une mission impossible pour révéler un programme d’armement nucléaire secret au Pakistan.

Narvik

Date : 23/01

Synopsis : Tandis qu’un jeune soldat norvégien se bat dans les tranchées, sa femme doit faire face aux forces allemandes qui occupent la ville.

You People

Date : 27/01

Synopsis : De jeunes mariés et leurs parents examinent l’amour moderne et la dynamique familiale dans un contexte de choc culturel, d’attentes sociétales et de différences générationnelles.

JUNG_E

Date : Prochainement

DOCUMENTAIRES

Madoff : Le monstre de la finance (MADOFF : The Monster of Wall Street)

Date : 4/01

Synopsis : Cette série documentaire retrace l’ascension et la chute de Bernie Madoff, le financier ayant orchestré l’une des plus importantes pyramides de Ponzi de l’histoire de Wall Street.

Mumbai sans merci : Police contre mafia (Mumbai Mafia: Police vs The Underworld)

Date : 6/01

Synopsis : Dans les années 90, un chef de gang a la mainmise sur la ville de Mumbai, jusqu’à l’apparition de justiciers qui tuent impudemment leurs cibles.

Kai, l’autostoppeur à la hachette (The Hatchet Wielding Hitchhiker)

Date : 10/01

Synopsis : Ce documentaire choquant relate comment un vagabond insouciant devenu populaire en un instant est passé du sommet au creux de la vague pour finalement se retrouver en prison.

Break Point

Date : 13/01

Synopsis : Cette série documentaire suit un groupe de joueurs de tennis professionnels — sur le court et en dehors — au long d’une éprouvante saison de compétition.

Pamela, A Love Story

Date : 31/01

Synopsis : Avec ses mots à elle, à travers des vidéos et des journaux intimes, Pamela Anderson raconte son accession à la célébrité, ses amours chaotiques et la fameuse sextape.

STAND UP

Andrew Santino: Cheeseburger

Date : 10/01

POUR LES ENFANTS

Kung Fu Panda : Le chevalier dragon – Saison 2 (Kung Fu Panda: The Dragon Knight)

Date : 12/01

Synopsis : Pour trouver les armes légendaires de Tianshang, Po, le guerrier au grand cœur, parcourt le monde en tous sens avec les chevaliers dragons. Mais triompheront-ils du mal ?

Daniel Spellbound : Tout pour la magie – Saison 2 (Daniel Spellbound)

Date : 26/01

Synopsis : Daniel s’associe à un traqueur légendaire pour l’aider à conjurer une malédiction diabolique et à rétablir un univers magique mystérieusement lié à sa famille.

Princess Power

Date : 30/01

Synopsis : Ces princesses intrépides issues de quatre grands royaumes fruitiers se serrent les coudes pour aider leurs concitoyens et faire de leur univers un monde meilleur.

ANIME

La Voie du tablier – Saison 2 (The Way of the Househusband)

Date : 1/01

Synopsis : L’ex-yakuza préféré de tous est de retour ! Il découpe les bons de réduction, économise sur les repas et prend son rôle d’homme au foyer très, très au sérieux.

Maniac par Junji Ito : Anthologie macabre (Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre)

Date : 19/01

Synopsis : Un florilège des récits les plus étranges, les plus dérangeants et les plus terrifiants sortis tout droit de l’esprit du génie du manga d’horreur Junji Ito.

Valkyrie Apocalypse : Saison 2 Épisodes 1 à 10 (Record of Ragnarok)

Date : 26/01

Synopsis : Exsangue, l’humanité n’a pourtant pas perdu son combat pour la survie. Et dans ce round décisif, un humain diabolique émerge pour affronter un nouveau dieu tout-puissant.