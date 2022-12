Sacha et Pikachu vont quitter Pokémon, la fin d’une ère

C’est la fin d’une époque : Sacha et Pikachu vont quitter Pokémon. Le célèbre dresseur Pokémon a récemment atteint son objectif de 25 ans, à savoir devenir champion du monde, et voilà que l’aventure va s’arrêter pour lui. L’aventure Pokémon va continuer, mais ce sera avec de nouveaux personnages.

« 2 nouveaux personnages et 3 Pokémon de départ de Paldea vont vivre des aventures dans le monde des Pokémon. Le voyage de Sacha dans des épisodes spéciaux conclura La série : Pokémon, les voyages ultimes », annonce le compte Twitter officiel de Pokémon.

La nouvelle série, qui sera diffusée dans le monde entier en 2023, suivra les deux protagonistes Liko et Roy, et présentera également les Pokémon Sprigatito, Fuecoco et Quaxly de la région de Paldea, issus des récents jeux vidéo Pokémon Écarlate et Violet.

« La détermination et la persévérance de Sachat pour atteindre son objectif de devenir le meilleur dresseur de Pokémon au monde au cours de 25 saisons représentent le meilleur de ce que signifie être un dresseur », a déclaré Taito Okiura, vice-président du marketing de la Pokémon Company. « Nous sommes impatients de célébrer ce moment avec les fans de Pokémon lorsque la nouvelle saison de Pokémon Ultimate Journeys : The Series et cet épisode marquant de l’aventure seront diffusés dans le monde entier au cours de l’année prochaine. C’est une saison que les fans ne voudront pas manquer ! ».