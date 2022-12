Moto X40 : Motorola dévoile son flagship haut de gamme (Snapdragon 8 Gen 2, dalle 165 Hz, etc.)

Motorola aura donc laissé trainer l’annonce de son nouveau flagship jusqu’aux derniers jours de l’année. Le Moto X40 est un smartphone haut de gamme équipé d’une dalle OLED 6,7 pouces (2400 x 1080 pixels) HDR10+ cadencé à la fréquence d’affichage de 165 Hz (!) et avec capteur d’empreintes intégré, du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, de 8 à 12 Go de RAM LPDDR5X, de 128 Go de stockage en UFS 4.0, et d’un capteur en façade de 60 megapixels (on verra ainsi vos moindres pores de visage en détail). A noter que le processeur 8 Gen 2 est « refroidi » grâce à une chambre à vapeur de 3,002 mm². L’autonomie du bouzin est assurée par une batterie de 4600 mAh avec charge rapide 125 W.

Concernant le bloc photo, pas de capteur principal 200 mégapixels ici (à contrario du X30 Ultra), mais un 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle avec fonction macro, toujours en 50 Mpx, et d’un téléobjectif 12 mégapixels avec grossissement x2. Le Moto X40 est immédiatement disponible en précommande en Chine à un tarif proche des 500 euros (en conversion Yuan – euros). Motorola n’indique encore aucune fenêtre de sortie pour l’Europe.