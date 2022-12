Free Mobile propose maintenant la 5G en roaming dans plusieurs pays

Free Mobile fait plaisir à ses abonnés en annonçant la possibilité d’utiliser la 5G en roaming. Plusieurs pays sont éligibles, il est ainsi possible de voyager et profiter du nouveau réseau mobile pour toujours plus de rapidité.

En l’état, Free Mobile propose la 5G en roaming dans 41 pays. En comparaison, l’opérateur rend disponible la 4G en roaming dans 70 pays. Il reste donc encore un peu de travail pour la liste des pays concernant la 5G, cela nécessite des négociations avec les opérateurs. Mais on peut se douter que la liste va augmenter avec le temps.

1/3

Depuis début décembre, vous pouvez désormais avoir de la 5G si vous voyagez dans les pays suivants :

Autriche / Bahreïn / Belgique / Bulgarie / Canada / Chine / Croatie / Chypre / République Tchèque / Danemark / Estonie / Finlande / Allemagne / Hongrie / Islande / Indonésie pic.twitter.com/H6Rg5K3C7K — Free 1337 (@Free_1337) December 15, 2022

2/3

Irlande / Israël / Italie / Koweït / Lettonie / Lituanie / Luxembourg / Malte / Pays bas / Norvège / Oman / Pologne / Portugal / Roumanie / Slovaquie / Slovénie / Espagne / Suède / Suisse / Taïwan / Thaïlande / Turquie / Émirats Arabes Unis / Royaume Uni / États Unis — Free 1337 (@Free_1337) December 15, 2022

Le point positif pour les abonnés de Free Mobile est que l’ajout du roaming pour la 5G se fait sans surcout. En effet, tous ceux qui ont le forfait à 19,99€/mois (15,99€/mois pour les abonnés Freebox et 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop) y ont accès, et ce dès maintenant. Ce forfait inclut également les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’un quota Internet de 210 Go en France.