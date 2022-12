Box-office : Avatar 2 moins fort que le premier film au démarrage

C’est le grand jour, ce 14 décembre 2022 marque la sortie au cinéma d’Avatar : la voie de l’eau, qui se veut la suite du premier film sorti en 2009. Le public a-t-il répondu présent ? Les premiers chiffres du box-office sont tombés.

À 14 heures, Avatar : la voie de l’eau a représenté le troisième meilleur démarrage dans les cinémas parisiens avec 5 337 entrées. Pourquoi les cinémas parisiens ? Parce qu’il s’agit d’un indicateur utilisé pour tous les films afin de voir si le succès est présent dès le départ.

De fait, le nouveau film de James Cameron a été moins fort que Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Celui-ci a attiré 7 305 spectateurs au démarrage dans les salles parisiennes. La première place est occupée par Les Minions 2 : Il était une fois Gru avec 7 817 entrées.

Une autre information intéressante est que le nouveau Avatar a fait moins fort que le premier en 2009. Celui-ci totalisait 6 718 entrées à 14 heures dans les salles parisiennes. La voie de l’eau n’est pas à ce niveau, mais cela reste tout de même prometteur pour toute sa carrière au cinéma. Surtout que le film est long avec ses 3 heures et 10 minutes, il est plus difficile d’attirer un public avec une telle durée.

Pour rappel, le premier Avatar est le plus gros succès au box-office mondial avec 2,92 milliards de dollars de recettes. En France, le film avait attiré 15,34 millions de spectateurs au cinéma.