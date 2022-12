Sonic Frontiers démarre en trombe et atteint les 2,5 millions d’exemplaires

Malgré des avis mitigés et globalement une certaine forme de dépréciation de la franchise depuis l’illustre Sonic Adventure de la Dreamcast, Sonic Frontiers casse la baraque et prouve que le hérisson bleu de Sega garde une grande popularité auprès des joueurs. L’éditeur japonais annonce en effet que le dernier opus de la franchise s’est déjà vendu à 2,5 millions de d’exemplaires à peine 1 mois après sa sortie, un très joli score qui permet d’effacer les lancements médiocres de Sonic Generations, Sonic Lost World, ou Sonic Forces. Même le rétro-gaming Sonic Mania avait eu du mal à dépasser le cercle des fans nostalgiques.

Le pari de faire un Sonic en monde ouvert a donc été payant, mais il est possible aussi que le succès du titre soit dû en partie au regain de la franchise dans les salles de cinéma (deux films déjà réalisés) et sur le petit écran (une série à venir sur Netflix à partir du 15 décembre). Ces bonnes ventes montrent aussi que les échecs répétés de Sonic ces dernières années n’avaient pas pour origine une désaffection du public pour la franchise dans son ensemble. Que les jeux soient bons (ou au moins « potables ») et le hérisson bleu retrouve d’un seul coup toute sa vigueur. Sonic Frontiers est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch.