Orion est de retour sur Terre : succès total pour la mission Artemis-1

Le succès est total pour la NASA et sa première mission d’entame pour le retour des astronautes sur la Lune. Ce dimanche 11 décembre, portée par deux immenses parachutes, la capsule Orion s’est posée dans l’Océan Pacifique au large de Baja California à 17 :40 GMT. Orion a donc terminé son périple 25 jours après son lancement par une fusée Space Launch System (SLS) à partie de la base Kennedy Space Center en Floride. Durant ce long voyage, Orion a établit le record de l’engin destiné à des passagers le plus éloigné de la Terre ( 434 500 km), et surtout, a « validé » la trajectoire orbitale que devront prendre désormais les prochaines capsules des missions Artemis-2 à Artemis-4.

La NASA sait aussi désormais que sa capsule est suffisamment résistante pour la phase de rentrée atmosphérique, sans oublier la manoeuvre, inédite jusqu’ici, de » « skip-reentry maneuver », qui permet de positionner la capsule lors de sa rentrée dans l’atmosphère de telle façon qu’elle perdre de la vitesse. La mission Artemis-1 a aussi permis de tester de nouvelles combinaisons pour les astronautes et de mettre à l’épreuve le système de communication entre la navette et les équipes au sol. Artemis-2 est désormais programmé pour l’année 2024.