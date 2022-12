Twitter va libérer 1,5 milliard de comptes inutilisés et tout autant de pseudos

Elon Musk annonce que Twitter va prochainement libérer 1,5 milliard de pseudos qui sont rattachés à des comptes inutilisés. Ce sera intéressant pour tous ceux qui cherchent un pseudo en particulier.

Il arrive que des comptes Twitter créés il y a plusieurs années ne soient plus utilisés et disposent évidemment d’un pseudo spécifique. Il est possible que ce pseudo vous intéresse, mais vous ne pouvez pas le réclamer pour autant parce que le réseau social ne fait pas de nettoyage. Cela va justement changer.

C’est par le biais d’un tweet qu’Elon Musk annonce la libération prochaine de 1,5 milliard de comptes et tout autant de pseudos. Il ne donne toutefois pas une date précise. « Il s’agit de suppressions de compte évidentes, sans tweets ni connexion depuis des années », ajoute-t-il dans un autre tweet.

These are obvious account deletions with no tweets & no log in for years

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022