Google Pixel Fold : une fuite dévoile les dimensions et l’écran

Une nouvelle fuite dévoile un peu plus le Pixel Fold, à savoir le smartphone à écran pliable de Google qui arrivera en 2023. Des images avaient déjà dévoilé le design général. Aujourd’hui, on découvre les dimensions.

La nouvelle fuite du Google Pixel Fold vient du leaker OnLeaks. Les dimensions du smartphone pliable sont 158,7 x 139,7 x 5,7 mm (8,3 mm en incluant le bloc photo qui dépasse à l’arrière). Il s’agit des dimensions quand le téléphone est déplié.

Visuellement parlant, l’appareil se rapproche du Oppo Find N, avec le même format, c’est-à-dire un écran à l’extérieur et un format livre avec une charnière au centre lorsqu’il est déplié. D’ailleurs, l’écran extérieur est annoncé pour faire 5,79 pouces. Il faut s’attendre à 7,69 pouces quand le smartphone est déplié. Les écrans OLED viendront de Samsung, qui auront une protection en verre ultra-fin venant là aussi de Samsung.

Parmi les autres éléments notables de ces rendus du Pixel Fold, il y a la confirmation de la présence de bords supérieurs et inférieurs qui s’étendent sur toute la largeur de l’écran intérieur. On peut également voir que le port USB-C se trouve sur le bord inférieur droit, tandis qu’il y a cinq petits trous en haut — à côté de l’antenne mmWave — et en bas.

Google devrait annoncer son Pixel Fold en mai 2023. Le smartphone embarquerait la puce Tensor G2 et au moins 12 Go de RAM. Le prix serait de 1 799$.