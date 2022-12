La NASA a perdu le contact avec son satellite ICON d’observation atmosphérique

La NASA a donc attendu plusieurs semaines avant de confirmer qu’elle avait perdu le contact avec son satellite ICON (Ionospheric Connection Explorer). Ce satellite conçu pour l’observation et l’étude de la ionosphère terrestre ne répond plus depuis le 25 novembre dernier sans que les ingénieurs de la NASA ne soient parvenus à déterminer les causes de ce « silence ». Le système de réinitialisation du satellite, qui s’active automatiquement en cas de panne prolongée pendant 8 jours, n’a produit aucun effet.

L’ironie du sort veut qu’ICON était initialement prévu pour fonctionner pendant une durée deux ans, soit de sa mise en orbite en 2019 jusqu’au mois de décembre 2021. Comme souvent, l’endurance matérielle du satellite (la NASA prévoit plutôt long que court) avait poussé l’agence spatiale américaine à donner un peu de rab à son observateur de ionosphère. L’absence totale de communication du satellite ICON, ajouté au fait que la NASA a acquis la certitude que ce dernier est intact (il n’a pas été touché par un débris), laisse entendre que l’engin a peut-être subi une défaillance complète du système. Si tel est le cas, ICON deviendra probablement un débris spatial de plus en orbite autour de la Terre.