Finalement, la ville de San Francisco n’autorise pas la police à utiliser des robots tueurs

L’affaire avait fait grand bruit : fin novembre, le conseil municipal de la ville de San Francisco autorisait la modification de robots d’intervention de la police en robots tueurs capables de porter des charges explosives. Aux Etats-Unis, seul un cas de robot tueur était jusqu’ici référencé, soit un droïde utilisé par la police du Texas en 2016 pour neutraliser un sniper fou qui venait d’abattre 5 représentants des forces de l’ordre. Face aux protestations d’une partie de la population et aux manifestations de plus en plus denses devant la mairie, le conseil municipal s’est à nouveau réuni lors d’un second vote et a cette fois décidé de suspendre la légalisation de robots à capacité létale.

La Police de San Francisco devra donc faire un usage conventionnel des robots dont elle dispose déjà, soit 12 robots fonctionnels de grade militaire (sur 17 robots au total) qui peuvent , entre autres, servir à des opérations de reconnaissance… ou de déminage. Pour autant, le vote du 6 décembre ne remise pas totalement au placard les robots tueurs : la mesure a en effet été renvoyée en commission, ce qui signifie qu’elle pourra de nouveau être soumise au vote à une date ultérieure.