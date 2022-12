Waze s’intègre dans les voitures Renault

Utiliser Waze sur sa voiture est possible, mais il faut généralement connecter son smartphone au véhicule. Cela évolue aujourd’hui avec le GPS qui s’intègre dans les voitures Renault, sans besoin de brancher son téléphone.

« Lorsque vous conduisez, vous pouvez faire l’expérience de trajets plus sûrs et plus pratiques tout en éliminant les désagréments liés à l’utilisation d’un smartphone. Vous n’avez plus besoin d’un câble USB pour vous connecter ou d’une station d’accueil pour téléphone pour maintenir votre appareil en place », explique Google.

L’intégration de Waze disponible pour les conducteurs des nouveaux véhicules électriques Renault Austral Hybrid et Renault Megane E-Tech en Europe. On peut se douter que cela arrivera plus tard sur d’autres modèles, mais il n’y a pour le moment pas d’informations plus précises à ce sujet.

Voici ce que déclare Aron Di Castro, le responsable du marketing et des partenariats chez Waze :

Alors que de plus en plus d’utilisateurs de Waze s’engagent avec nous sur des plateformes embarquées et que nous voyons des avancées dans les technologies embarquées, il est important que nous apportions les meilleures expériences de conduite à nos utilisateurs, c’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Renault. Le fait d’intégrer la navigation, l’itinéraire et les alertes en temps réel de Waze à l’écran des véhicules Renault permet une expérience de conduite simplifiée et fluide. Nous sommes impatients d’apporter cette excellente expérience de conduite à davantage d’utilisateurs à travers le monde en 2023.

Pour accéder à l’application, vous pouvez télécharger Waze for OpenR soit depuis le Google Play dans votre véhicule Renault, soit depuis l’application mobile My Renault. Vous pouvez créer un nouveau compte Waze ou utiliser un compte existant pour la navigation.