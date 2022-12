Windows 10 pousse un peu plus à l’installation de Windows 11

Microsoft aimerait bien que vous abandonniez Windows 10 pour que vous installiez Windows 11 à la place et fait justement le nécessaire avec la mise à jour KB5020683, disponible depuis peu.

Une nouvelle « Out of Box Experience » (OOBE) de Windows apparaît à l’écran pour les utilisateurs de Windows 10, leur indiquant que « la prochaine version de Windows est là ». Il est bien sûr question de Windows 11 et un bouton pour mettre à jour vers cette version est présent en bas à droite de l’écran. Si besoin, il est possible de reporter ou refuser l’installation en cliquant sur l’option « Rappeler plus tard ». Il est également possible de voir quelles sont les nouveautés.

Cet affichage concerne les utilisateurs avec Windows 10 version 2004, 20H2, 21H1, 21H2 et 22H2, que ce soit avec la version Famille ou Professionnel du système d’exploitation.

Côté utilisation, la part de marché de Windows 11 grimpe. Statcounter par exemple a enregistré une part d’utilisation de 16,13% en novembre 2022 pour Windows 11 et une part d’utilisation de 69,75% pour Windows 10. Il est intéressant de noter que la part d’utilisation de Windows 7 n’est pas loin derrière la part d’utilisation du dernier système d’exploitation en date de Microsoft. Elle était de 10,25% en novembre 2022.

Reste à savoir maintenant si davantage d’utilisateurs vont être tentés par Windows 11 ou s’ils vont préférer rester sur Windows 10.