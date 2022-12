Video clips réalisés à l’IA : Nebsh fait monter le niveau

Les vidéoclips réalisés à l’aide d’IA de traitement d’image sont de plus en plus courants, mais généralement, le résultat ressemble surtout à un méchant trip sous acide. L’artiste Nebsh change vraiment la donne et parvient à imposer une direction artistique très claire dans chacun de ses projets, à l’instar du visuel du morceau “Ok… Super…” d’Orelsan et plus récemment du morceau « Paradis » de DJ Pone. Nebsh aurait réalisé ce dernier vidéoclip avec sa propre IA (sans doute un dérivé d’IA existante en open source) et le traitement d’image vient cette fois épauler la vision de l’artiste plus qu’elle ne la remplace.

Le découpage en travelling horizontal, les effets de transformations structurés autour de thèmes, la composition générale, tout rappelle ici que l’IA peut aussi se mettre à disposition du travail créatif de l’artiste et non seulement produire une oeuvre en totale autonomie, avec le risque que le résultat ne soit pas toujours satisfaisant au plan esthétique. Dall-E Imagen et consorts susciteraient sans doute un peu moins la polémique si ces IA étaient utilisées comme de simples outils, et pas comme un succédané d’artiste virtualisé.