Microsoft : des pannes touchent OneDrive et Skype

Microsoft annonce que ses services OneDrive et Skype connaissent actuellement une panne. C’est surtout le service de stockage en ligne qui est touché, là où Skype connait des perturbations au niveau de certaines fonctionnalités.

« Les utilisateurs peuvent être incapables de se connecter à OneDrive », indique Microsoft sur sa page d’état des services. « Nous poursuivons notre analyse de la télémétrie de surveillance des services et des données de diagnostic approfondies pour identifier la cause profonde de l’impact », poursuit le groupe. Il ne dit pas combien d’utilisateurs sont concernés ni quand la panne sera réparée.

Pour ce qui est de Skype, « les utilisateurs ne peuvent pas dépenser, offrir ou acheter des crédits ou des abonnements Skype, ou risquent d’être facturés deux fois », indique Microsoft. Les fonctionnalités basiques d’appel semblent toutefois être toujours d’actualité, ce qui est l’essentiel. « Nous continuons à mener nos actions de remédiation pour corriger le changement récent, y compris la suppression des frais en double qui ont pu être reçus par les utilisateurs », indique Microsoft.

Si vous êtes un utilisateur de OneDrive ou Skype, et rencontrez des problèmes, une seule chose à faire : patienter. Microsoft ne donnant pas d’information concernant un retour à la normale, cela peut être une question d’heures comme une question de jours. Mais on peut se douter que la société va essayer de corriger cela au plus vite.