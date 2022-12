Japon-Espagne : le second but japonais aurait été validé grâce au capteur de position intégré au ballon !

Le Japon a réalisé une « remontada » spectaculaire contre l’Espagne dans le cadre des poules qualificatives de la Coupe du Monde 2022. Menée rapidement au score 1 à 0, l’équipe des « samurais bleus » a renversé le match en 10 minutes. Le second but japonais a néanmoins suscité une vive polémique, le ballon semblant sortir de la zone du terrain avant le centre repris victorieusement par Ao Tanaka à la 51ème minute. Le ballon avait-il franchi la ligne juste avant le centre de Kaoru Mitoma ? Après analyse, l’arbitre a bien validé le but, une décision qui s’appuierait sur une innovation technologique de ce « Mundial », la Connected Ball. Un capteur IMU 500Hz est en effet intégré dans chacun des ballons de la Coupe du Monde !

Ce capteur donne une position ultra précise du ballon dans l’espace, ce qui a permis à l’arbitre et aux assistants de ligne du match Japon-Espagne de savoir avec précision si une partie du ballon, même infime, était bien au-dessus de la ligne de sortie de but au moment du centre. Pour rappel, un ballon est considéré hors des limites du terrain au Football si l’intéralité du ballon a franchi la ligne, y compris sa surface sphérique. Que la base du ballon soit sortie des limites du terrain ne suffit donc pas à conclure que le ballon est hors-jeu. Cette même technologie Connected Ball a aussi été mis à profit par la FIFA pour déterminer que Cristiano Ronaldo n’était pas l’auteur du premier but du Portugal face à l’Uruguay. Le Japon affrontera la Croatie en huitièmes de finale.