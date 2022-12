La FCC autorise SpaceX à placer en orbite 7500 satellites supplémentaires

SpaceX se fixe toujours comme objectif de déployer dans l’espace une armada de 30 000 satellites « internet ». Et malgré les suppliques des astronomes qui craignent de voir leurs observations polluées, la FCC se montre franchement compréhensive : après avoir autorisé le lancement de 12000 satellites Starlink (une division de SpaceX) de première génération, la Federal Communications Commission vient d’approuver la mise en orbite de 7500 satellites supplémentaires (de seconde génération). Ces satellites qui seront positionnés en orbite à une altitude comprise entre 525 et 535 km.

Même si la FCC s’est refusée à donner son feu vert à l’armada complète de 30 000 satellites, ces autorisations successives font tout de même les affaires de Starlink/SpaceX. Pour rappel, les satellites Starlink de seconde génération sont plus grands que ceux de première génération, principalement à cause de luers antennes massives qui seront capables de communiquer directement avec les mobiles terrestres. Starlink a déjà signé un contrat avec T-Mobile pour un futur abonnement à l’internet satellitaire via le smartphone de l’abonné.