Indiana Jones 5 dévoile sa bande-annonce et son titre

Lucasfilm et Disney dévoilent la bande-annonce d’Indiana Jones 5, qui a pour titre Indiana Jones and the Dial of Destiny. Le titre français n’a pas encore été dévoilé, mais il devrait logiquement s’agir de « le cadran du destin ».

La bande-annonce d’Indiana Jones and the Dial of Destiny ne révèle pas grand-chose sur l’intrigue du film. Elle se concentre plutôt sur les sentiments chaleureux et flous du retour d’Indy sur le grand écran.

Le trailer est un grand jeu de nostalgie, pour le spectateur et pour Indy, qui offre quelques moments amusants : John Rhys-Davies est de retour dans le rôle de Sallah, Indy saute des tourniquets de métro à cheval et on nous rappelle qu’il ne faut jamais apporter un fouet dans une fusillade, surtout quand une douzaine de fusils sont pointés sur vous.

On découvre également un Indiana Jones rajeuni numériquement. James Mangold, le réalisateur du film, a récemment dévoilé que ce sera une scène au début du film. Les spectateurs auront le droit à (au moins) un flashback.

Le casting comprend Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Mads Mikkelsen, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters et Ethann Isidore.

Indiana Jones and the Dial of Destiny sortira au cinéma le 28 juin 2023.