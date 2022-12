En 2022, les trois quarts de la population de plus de 10 ans ont un téléphone portable

L’ONU révèle que près des trois quarts de la population ayant plus de 10 ans ont en 2022 un téléphone portable facilitant l’accès à Internet. Dans le même temps, près d’un tiers de la population mondiale est encore privé de ce réseau international.

De plus en plus de portables

« Les téléphones portables sont la passerelle la plus commune vers Internet et le taux de propriété sert d’indicateur de la disponibilité et de l’accès à Internet », écrit l’Union internationale des télécommunications (UIT) dans son rapport annuel sur la connectivité mondiale.

Pour autant, tous les propriétaires de portables n’ont pas accès à Internet, en particulier dans les pays à faible revenu, où le haut débit reste souvent trop cher. Selon les chiffres collectés par l’UIT, 95% des personnes dans les pays riches ont un portable, quand dans les pays défavorisés le taux de pénétration chute à 49%.

L’accès à Internet progresse, mais moins vite, après le bond enregistré pendant la pandémie du Covid-19 et ses confinements qui ont forcé des centaines de millions de personnes à travailler ou étudier en ligne. Aujourd’hui, on estime que 5,3 milliards de personnes, soit 66% de la population mondiale, utilisent Internet. La quasi-totalité de ceux qui n’y sont pas connectés se trouvent dans les pays les plus pauvres.

Mais il reste encore du chemin à parcourir, parce que « trop de gens vivent encore dans les ténèbres numériques », a déclaré Doreen Bogdan-Martin, qui prendra les commandes de lUIT en 2023. « L’accès à Internet s’accroît, mais pas aussi rapidement et uniformément dans le monde qu’il le faudrait », a-t-elle ajouté.

Le prix d’Internet peut poser problème

Une mesure de référence de l’accès à Internet est le prix médian des services mobiles à large bande, souvent moins onéreux que les accès fixes. Ces prix médians sont passés de 1,9% du revenu national brut par habitant à 1,5% en 2022. Mais le coût reste encore trop élevé pour un grand nombre de consommateurs dans les pays à faible revenu où un forfait de base de données mobiles coûte 9% du revenu moyen. C’est bien plus que le pourcentage payé dans les pays riches pour des services similaires, selon l’UIT, qui a appelé tous les pays à garantir un accès haut débit abordable, qu’elle définit comme coûtant moins de 2% du revenu national brut mensuel par habitant.