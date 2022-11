Spotify dévoile les musiques et artistes les plus écoutés en streaming en 2022

En plus de proposer le Wrapped, à savoir la rétrospective musicale, Spotify dévoile les musiques et artistes qui ont été le plus écoutés en streaming en 2022 par ses utilisateurs. C’est l’occasion de remarquer que le classement est différent chez Deezer.

L’artiste le plus écouté en 2022 sur Spotify a été Bad Bunny. Taylor Swift arrive à la deuxième position et Drake vient boucler le podium. Le reste du top 5 comprend The Weeknd et BTS. Pour ce qui est de l’artiste le plus viral, c’est Taylor Swift qui occupe la première place. On retrouve ensuite The Weeknd, Bad Bunny, BTS et Lana Del Rey.

Spotify dévoile aussi les musiques les plus écoutées :

Harry Styles – As It Was Glass Animals – Heat Waves The Kid LAROI – STAY (feat. Justin Bieber) Bad Bunny – Me Porto Bonito (feat. Chencho Corleone) Bad Bunny – Tití Me Preguntó

Et le top 5 pour ce qui est des albums :

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti Harry Styles – Harry’s House Olivia Rodrigo – SOUR Ed Sheeran – = Doja Cat – Planet Her

Spotify en profite également pour dévoiler quels albums sortis il y a plus de 20 ans maintenant ont à nouveau connu un succès cette année :

Eminem – The Marshall Mathers LP Kate Bush – Houds of Love Coldplay – Parachutes Dr. Dre – 2001 The Beatles – 1

Il y a le même classement, mais pour les musiques :