Spotify Wrapped 2022 est disponible : découvrez vos musiques et artistes les plus écoutés

Le Spotify Wrapped 2022 est désormais disponible pour tout le monde, il est ainsi possible de découvrir les musiques et artistes les plus écoutés en streaming cette année. Chaque utilisateur de Spotify a le droit à sa propre rétrospective.

Pour découvrir votre Wrapped 2022, ouvrez l’application de Spotify et sélectionnez « Votre rétrospective 2022 est prête » qui s’affiche sur la page d’accueil. Un système de stories (comme cela existe sur Instagram, Snapchat et d’autres plateformes) est disponible et affiche diverses informations. Dans l’ordre, vous découvrez votre temps d’écoute total et une comparaison par rapport aux utilisateurs de votre pays, votre musique la plus écoutée, le top 5 des musiques les plus écoutées, la possibilité d’ajouter une playlist avec vos titres préférés de 2022, votre artiste le plus écouté et le top 5 des artistes les plus écoutés. La dernière story regroupe une fiche avec votre top 5 des artistes les plus écoutés et les musiques les plus jouées pour faire un partage sur les réseaux sociaux ou à vos proches par message.

Comme chaque année, le Spotify Wrapped connaît un certain succès sur Twitter, avec le hashtag #SpotifyWrapped qui est actuellement en tendance. Tout le monde partage ses écoutes, ce qui permet de comparer et voir ce que chacun écoute en particulier.