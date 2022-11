Starlink augmente le prix de son abonnement en Ukraine

Mauvaise nouvelle pour les ukrainiens qui font déjà face à des conditions de survie difficiles : Starlink vient d’augmenter le prix de son abonnement en Ukraine, qui passe donc de 60 à 75 dollars. Ce changement de tarification affecte directement les citoyens ukrainiens qui étaient connectés via Starlink mais l’on ne sait pas encore si cela concerne aussi le gouvernement de l’Ukraine. Pour rappel, Elon Musk s’était plaint il y a quelques semaines que le maintien du service Starlink en Ukraine coûtait à Starlink 20 millions de dollars par mois.

The morning starts with good news from Starlink.

The subscription price in Ukraine increased from 60$ to 75$.

The financial situation is not good here.@elonmusk could you explain why, and what reasons impacted it? pic.twitter.com/mVB8ayKgGD

— Roman Kyryliuk🇺🇦 (@KyryliukRoma) November 29, 2022