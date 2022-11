Deux sites pour connaitre précisément l’empreinte carbone des objets et consommables de la maison (entre autres…)

Vous voulez connaitre précisément l’empreinte carbone de votre foyer, et nonobstant savoir où il vous faudra porter vos efforts pour parvenir aux 2 tonnes de CO2e par an ? Deux sites permettent de se faire rapidement une idée de sa consommation énergétique et de son impact sur le climat. Le simulateur du site Nos Gestes Climat offre une vue d’ensemble de sa consommation annuelle : habitat, transports, alimentation, appareils électroniques, temps passé devant internet, consommation de gaz et d’électricité, gestion des déchets, toutes nos habitudes de vie et de consommation sont ainsi scrutées à la loupe puis analysées avant de livrer leur impitoyable résultat : une évaluation de sa conso annuelle en CO2 (moins de 5 tonnes de CO2e pour ma part).

Le second site, Impact CO2, a été réalisé avec la participation de l’ADEME et renseigne sur l’empreinte carbone d’objets ou de consommables de toutes sortes : console de jeu, lave-vaiselle, aliments divers, véhicules, etc. Il y a même un convertisseur qui permet de « traduire » une quantité de CO2e en « litres d’eau en bouteille » ou en « km en TGV ». Là encore, plus le chiffre est bas, mieux c’est. On peut toutefois regretter que nombre d’appareils de technologie récente ne soient pas présents dans la base de données. Impossible de connaitre l’empreinte carbone d’un casque VR par exemple…

Voilà en tout cas deux outils faciles à utiliser qui peuvent au mieux servir de boussole écologique » dès lors que l’on s’est décidé à faire des efforts pour protéger la planète… à son petit niveau (mais de petits niveaux en petits niveaux…).