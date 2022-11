Objets connectés : le fabricant Eufy s’explique sur les données envoyées sur ses serveurs

Eufy, un fabricant d’appareils connectés, est dans la tourmente depuis plusieurs jours après que le consultant en sécurité Paul Moore ait découverte que la sonnette Doorbell Dual, qui normalement stocke les vidéos en local, renvoyait tout de même des données vers les serveurs d’Eufy… y compris lorsque la fonction cloud n’était pas activée par l’utilisateur ! Pire encore, les stream vidéos renvoyés ne seraient pas chiffrés ! Des constatations identiques ont été faites concernant les caméras connectées d’Eufy, ce qui n’a pas manqué de faire tanguer le service support du fabricant, croulant sous les demandes d’explications des clients.

Ah well, the cats out the bag now… so may as well tell you.

You can remotely start a stream and watch @EufyOfficial cameras live using VLC. No authentication, no encryption.

— Paul Moore (@Paul_Reviews) November 25, 2022