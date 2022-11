Google accepte de payer 9 millions de dollars après des publicités trompeuses pour le Pixel 4

Google et iHeartMedia a réglé un conflit avec la FTC (Commission fédérale du commerce aux États-Unis) et sept procureurs généraux d’État pour avoir payé des animateurs radio pour lire des messages vantant le Pixel 4, alors que les animateurs n’avaient pas réellement utilisé le smartphone. Google a versé plus de 2,6 millions de dollars à iHeartRadio et près de 2 millions de dollars en relation avec 11 radios pour les publicités trompeuses endossant le Pixel 4.

Des pubs trompeuses pour le Pixel 4

La FTC a ordonné à Google et iHeartMedia de payer 9,4 millions de dollars de pénalités pour régler les allégations, car l’autorité considère que la promotion des Pixel 4 sans les utiliser réellement constitue une violation grave des règlements régissant la vérité dans la publicité.

« Google et iHeartMedia ont payé des influenceurs pour promouvoir des produits qu’ils n’ont jamais utilisés, faisant preuve d’un manque flagrant de respect pour les règles de vérité dans la publicité », a déclaré le directeur du Bureau de la protection des consommateurs, Samuel Levine. « La FTC ne cessera pas de travailler avec nos partenaires dans les États pour sévir contre les publicités trompeuses et s’assurer que les entreprises qui enfreignent les règles en paient le prix ».

Les scripts avaient des lignes promotionnelles comme « c’est mon téléphone préféré pour prendre des photos, surtout en basse lumière, grâce au mode Vision de nuit » ou « il est également très efficace pour m’aider à accomplir mes tâches, grâce au nouveau Google Assistant activé par la voix, qui peut gérer plusieurs tâches à la fois ».

Google a réagi et se dit « heureux » d’avoir pu régler cette histoire avec la FTC et les États. « Nous sommes heureux de résoudre ce problème », a déclaré un porte-parole de l’entreprise auprès de The Verge. « Nous prenons au sérieux le respect des lois sur la publicité et avons mis en place des processus conçus pour aider à garantir que nous suivons les réglementations pertinentes et les normes de l’industrie ». À l’inverse, iHeartMedia a refusé de faire un commentaire.