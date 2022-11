Crosscall démarrera sa production de smartphones en France au premier trimestre 2024

Enfin un smartphone « made in France » ? Crosscall, fabricant français de smartphones solidifiés et adaptés aux activités de plein air, annonce qu’il prévoit de démarrer la production de smartphones sur le territoire français dès le premier trimestre 2024 ! Les conditions de production de plus en plus erratiques en Chine (Apple en sait quelque chose) ont poussé Crosscall sur la voie de la réindustrialisation. Fabriquer des smartphones en France, c’est une grande première, même si ici l’on parle d’un volume de production relativement : les mobiles de Crosscall ne s’adressent pas vraiment au grand public mais à une frange de clientèle bien particulière, celle des baroudeurs et des sportifs extrêmes.

Avant d’envisager un retour de la production en France, Crosscall a dû investir 4 millions d’euros dans une unité R&D basée à Aix-en-Provence, principalement pour la conception des matériaux anti-chocs qui recouvrent les mobiles de la marque française (comme on s’en doute, Crosscall ne fabrique pas la plupart des composants de son smartphone). La production des mobiles Crosscall devrait démarrer en Normandie, l’objectif étant de sortir des usines françaises environ 2 millions de smartphones par an.