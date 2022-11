Gran Turismo sur PC est en réflexion, annonce le créateur de la franchise

Le jeu Gran Turismo pourrait bien connaitre un portage sur PC et ne plus être une exclusivité PlayStation, annonce Kazunori Yamauchi, qui n’est autre que le créateur de la franchise.

« Gran Turismo est un titre très finement réglé », a déclaré Kazunori Yamauchi à GTPlanet, tout en exprimant une certaine inquiétude quant à l’obtention d’un fonctionnement constant du jeu en 4K à 60 images par seconde sur toutes les plateformes. « Ce n’est pas un sujet très facile, mais bien sûr, nous nous y penchons et l’envisageons ».

Gran Turismo 7 est le dernier jeu en date, il a vu le jour au mois de mars sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Les précédents titres ont également vu le jour sur PlayStation, toujours en exclusivité.

Un portage de Gran Turismo (que ce soit le jeu actuel ou un futur titre) serait une bonne nouvelle pour les joueurs PC afin qu’ils puissent profiter du jeu de course. Ce ne serait en tout cas pas le premier jeu exclusif à la PlayStation à débarquer sur PC. D’autres sont déjà sortis sur ordinateur, comme Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War, Spider-Man: Miles Morales et Uncharted: Legacy of Thieves.

Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, a déclaré lors d’une présentation aux investisseurs en mai que la société s’attendait à ce qu’environ la moitié des sorties des jeux venant des PlayStation Studios se fasse sur PC ou sur mobile d’ici 2025.