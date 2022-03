Gran Turismo 7 est de nouveau jouable après une indisponibilité de 30 heures

Jouer à Gran Turismo 7 est de nouveau possible, alors que le jeu de course était injouable pendant 30 heures à cause d’une maintenance inattendue et qui a surtout duré beaucoup plus longtemps que prévu. Le problème est que le jeu nécessite une connexion Internet pour fonctionner et la connexion ne pouvait pas se faire puisque les serveurs étaient en maintenance.

Retour à la normale pour Gran Turismo 7 après une longue maintenance

Polyphony Digital, qui développe le jeu exclusivement disponible sur PlayStation, a mis plus de 24 heures pour partager des nouvelles sur les problèmes. Le studio s’excuse pour les soucis et le jeu est de nouveau en ligne avec une nouvelle mise à jour 1.08 fonctionnelle.

« Immédiatement avant la sortie de la mise à jour 1.07, nous avons découvert un problème où le jeu ne démarrait pas correctement dans certains cas sur PS4 et la PS5 », explique Kazunori Yamauchi, le PDG de Polyphony Digital. « Il s’agissait d’un problème rare qui n’a pas été constaté lors des tests sur le matériel de développement ou des sessions d’assurance qualité avant la sortie, mais afin de privilégier la sécurité des données de sauvegarde des utilisateurs, nous avons décidé d’interrompre la sortie de la mise à jour 1.07, et de procéder à une mise à jour corrective 1.08 ».

Un changement dans l’économie du jeu

Cette mise à jour problématique a également modifié le système de récompenses pour certains événements, ce qui signifie que les joueurs de Gran Turismo 7 obtiennent moins de crédits. Il est donc encore plus difficile d’économiser de la monnaie du jeu pour acheter les meilleures voitures

« Dans Grand Turismo 7, j’aimerais que les utilisateurs puissent profiter de nombreuses voitures et courses, même sans microtransactions », déclare Kazunori Yamauchi. « En même temps, le prix des voitures est un élément important qui transmet leur valeur et leur rareté, donc je pense qu’il est important qu’il soit lié aux prix du monde réel. Je veux faire de Grand Turismo 7 un jeu dans lequel vous pouvez apprécier une variété de voitures de nombreuses façons différentes, et si possible, je voudrais essayer d’éviter une situation où un joueur doit mécaniquement rejouer certains événements encore et encore ».

Si vous êtes un joueur de Grand Turismo 7, installez la mise à jour 1.0.8 pour être en mesure de jouer à nouveau.