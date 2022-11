La PS6 ne succèdera pas à la PS5… avant longtemps

La PS5 reste difficile à dénicher malgré des réassorts plus fréquents, et globalement le démarrage de la new gen est à la peine, largement plombé par la pénurie de composants et l’inflation galopante. Dans ce contexte, on pouvait supposer que la génération actuelle de console allait rester un bon moment sur les étals, de quoi laisser un peu de temps aux studios pour que ces derniers puissent nous offrir des jeux réellement next gen (pour l’instant, c’est surtout le cross gen qui domine).

Cette supposition n’était pas erronée. On vient en effet d’apprendre que dans le cadre de l’épineux rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, la firme de Redmond aurait proposé un allongement de la durée de disponibilité de Call of Duty sur console PlayStation, une proposition qui n’a pas vraiment convaincu les dirigeants de Sony, qui affirment dans un document que Xbox « a offert de continuer à rendre les jeux Activision disponibles sur PlayStation seulement jusqu’en 2027 », soit très probablement jusqu’à la dernière année de commercialisation des consoles PS5 et Xbox Series. Et pour ceux qui n’auraient pas encore compris que la PS6 avait de fortes chances d’être disponible en 2028, Sony enfonce le clou : » Au moment de lancer la prochaine génération de console PlayStation (ce qui arrivera autour de [la date est raturée dans le document fournie aux régulateurs anti-trust]), SIE aura perdu l’accès à Call of Duty et aux autres titres Activision, la rendant extrêmement vulnérable à une bascule des consommateurs et à la dégradation ultérieure de sa compétitivité ».

Sachant que la PS5 est sortie sur le marché le 19 novembre 2020, Sony envisagerait donc une durée d’exploitation de 7 ans pour sa console new gen, ce qui est somme toute dans les clous des dernières générations. On notera enfin que le deal dont parle ici Sony n’a rien à voir avec la main tendue de Microsoft qui le 11 novembre dernier a proposé à Sony de rendre Call of Duty disponible sur PlayStation pendant 10 années supplémentaires.