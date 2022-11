Meta utiliserait des dalles MicroLED Samsung et LG dans ses prochains casques et lunettes de réalité mixte

Meta chercherait activement à « sécuriser » ses commandes de composants pour les prochaines générations de casques de réalité mixte. Si l’on en croit un article de SBS Biz, des dirigeants de Meta auraient rencontré « secrètement » des cadres de Samsung et de LG afin de discuter de la production de dalles OLED et MicroLED destinées aux futurs successeurs du Meta Quest 2 et Meta Quest Pro. Les dalles MicroLED seraient utilisées dans les lunettes AR que Meta prévoirait de commercialiser en 2026, sachant que Meta consacre déjà plus de la moitié du budget pharaonique de sa division AR/VR à l’élaboration de nouveaux types d’écrans pour des lunettes AR.

Pour rappel, le MicroLED est une technologie d’affichage réellement novatrice et non une simple variante de l’écran LCD telle que le « Mini LED » ou le « QLED ». MicroLED est une technologie de dalle auto-émissive, comme l’OLED, ce qui signifie que les pixels émettent de la lumière de la couleur sans rétroéclairage, tout en étant plus économes en énergie. Ces dalles peuvent aussi atteindre un niveau de luminosité beaucoup plus élevée, autant d’atouts qui font du MicroLED un composant de prédilection pour les lunettes AR.