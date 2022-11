La France se dote d’un Conseil national de la Refondation « numérique »

Ce mardi 22 novembre, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications ainsi que François Bayrou, secrétaire général du Conseil national de la Refondation et Haut-commissaire au Plan ont lancé le Conseil national de la Refondation « numérique » (ou CNR du numérique). L’objectif du CNR du numérique est « de construire ensemble des solutions concrètes pour protéger, accompagner et intégrer tous les Français dans la transition numérique en cours ».

Jean-Noël Barrot (© Jacques Witt/SIPA)

Dans le détail, il s’agit bien de diminuer la fameuse fracture numérique (souvent l’indice de réelles fractures sociales). A ce titre, Jean-Noël Barrot a rappelé que « La France a de nombreux atouts à faire valoir dans le secteur du numérique; notre société doit aussi veiller à ne laisser aucun Français sur le bord du chemin de cette transition » Le CNR mènera aussi la lutte contre le harcèlement en ligne (qui touche majoritairement les femmes) et tentera d’accompagner la transition numérique au travail. Autant dire qu’il y a du pain sur la planche, sachant que la société civile (et de nombreux experts du secteur) sont invités à participer à ces objectifs ambitieux.