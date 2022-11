Call of Duty : Microsoft a proposé à Sony un accord sur 10 ans pour que le jeu reste disponible sur PlayStation

L’information nous vient du New York Times, journal sérieux s’il en est. Le 11 novembre dernier, Microsoft aurait proposé un énorme deal à Sony : selon les termes de cet accord, la franchise Call of Duty resterait sur PlayStation pendant au moins une durée de 10 ans ! Sachant qu’un accord commercial d’une durée infinie n’est tout simplement pas possible (entendre « pas légal »), la proposition de Microsoft est un indice supplémentaire de l’intégrité des déclarations de Phil Spencer sur le sujet. Depuis des mois en effet, l’homme fort de Xbox ne cesse de clamer qu’il n’a aucun intérêt à vouloir conserver la franchise Call of Duty en tant qu’exclusivité Xbox, des promesses qui semblent ne jamais satisfaire un Jim Ryan désormais condamné à poser son jeu sur la table.

Car de son côté, le patron de Sony n’a eu de cesse de répéter qu’au vu du passif anti-trust de Microsoft (passif lointain tout de même…), il ne fait aucun doute que Xbox finira par se réserver Call of Duty pour lui seul, des déclarations alourdies par la prophétie d’un Sony qui retournerait à l’état de poussière dès lors que Call of quitterait la console japonaise. 11 jours après la main tendue de Microsoft, Sony n’a toujours pas réagi publiquement, et il se murmure que ce silence équivaudrait à un refus… forcément très lourd de sens. Car si Sony confirme le refus de l’accord, cela signifierait alors très probablement que ce dernier souhaite avant tout non pas obtenir des garanties sur Call of (leitmotiv qui serait donc un discours de façade) mais bel et bien faire capoter le rachat dans son ensemble.

Reste désormais à Sony à convaincre les autorités de régulation que le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft représente un danger pour le secteur du jeu vidéo, un changement de stratégie à 180° que Jim Ryan commence déjà à éprouver : interrogé sur la proposition d’accord de Xbox, Ryan rappelle que Microsoft « a une longue histoire de domination des industries » et affirme sans trop se soucier d’arguments que » les choix dont disposent les joueurs aujourd’hui disparaîtront si cet accord est conclu. » La stratégie du « danger Call of » désormais caduque, il s’agit donc désormais de sortir l’artillerie lourde et de présenter Xbox en vrai bad guy originel, le méchant en qui on ne peut jamais avoir confiance. Un peu trop gros peut-être venant d’un fabricant qui s’est mis dans la main des centaines de studios tiers (exclusivités temporaires, bonus et contenus exclusifs PlayStation) et a fait signer des clauses aux éditeurs pour que leurs jeux ne sortent pas sur le Game Pass…