Incogni : comment reprendre le contrôle de nos données en ligne ?

Se rendre « invisible » sur Internet peut être fort tentant, surtout de nos jours où il y a de nombreuses campagnes de phishing et de malwares, tout comme du partage de données. Il est peut être intéressant de ne pas être la prochaine victime afin de ne pas voir sa vie (ou du moins une partie) être exposée en ligne. Bien sûr, vous pouvez toujours manœuvrer pour limiter la casse, mais cela demande un effort constant, surtout qu’il faut à chaque fois s’adapter puisque les pirates eux-mêmes changent leurs méthodes pour toujours plus d’efficacité. En réalité, le fait de manœuvrer n’est parfois par suffisant et il arrive que son nom, son numéro de téléphone ou son adresse e-mail se retrouve dans les fuites de certains sites.

Il y a un traçage quasi-constant sur Internet et cela s’explique en grande partie par des agrégateurs de données, à savoir des logiciels notables au service de la publicité ciblée. Et dans le pire des cas, les informations peuvent tomber dans de mauvaises mains. Les données récupérées ici et là sont monétisées, au point d’être souvent vendues au plus offrant. Il existe des parades et d’autres contournements. Tout le monde ne le sait pas, mais le RGPD en Europe oblige tout site à supprimer les données d’un utilisateur à sa simple demande. Dans le même temps, il est légal de demander le retrait de ces mêmes données présentes sur les nombreux agrégateurs qui fonctionnent non-stop. Le problème vient du fait que cette méthode se veut fastidieuse. Incogni, qui est édité par Surfshark (fournisseur de VPN), offre un système pour automatiser les démarches. Le logiciel propose de demander à votre nom la suppression de vos données auprès de nombreux agrégateurs.

Comment cela fonctionne ? Incogni vient demander la suppression de vos informations personnelles auprès de dizaines de courtiers en données (qui sont aux commandes des agrégateurs), le tout selon une méthodologie qui suit le cadre légal du RGPD (Règlement général sur la protection des données) et du CCPA (California Consumer Privacy Act). Bien évidemment, les courtiers de données vont analyser la procédure de demande de retrait de données, puisqu’ils se réservent le droit à ne pas l’accepter si elle ne suit pas les règles.

L’automatisation de la demande de retrait est très simple à activer puisqu’il suffit de renseigner la fiche dédiée avec son nom complet et son adresse, remplir un formulaire d’autorisation valable pour Incogni, choisir un forfait (mensuel ou annuel) et appuyer sur un bouton rouge pour que le processus se mette en place. L’outil se charge même de renvoyer les réponses des courtiers en données. Sachant qu’il existe un nombre important de courtiers, Incogni passe par un algorithme maison pour sélectionner les courtiers les plus susceptibles de détenir vos informations.

Existe-t-il une contrainte avec ce processus pour devenir « invisible » sur Internet ? Il faut être un peu patient avant de voir les données disparaître parce que les courtiers ont de 30 à 45 jours pour répondre à une demande. Techniquement, vous pouvez profiter des services d’Incogni pendant un mois (au prix de 11,49$), mais il est fort probable que vos données vont revenir d’une façon ou d’une autre dans les agrégateurs. Il est donc préférable de privilégier l’abonnement annuel.