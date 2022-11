Streaming : l’avenir de Salto se fera via un nouvel actionnariat

Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, a réagi à l’avenir de Salto, le service de streaming français créé avec TF1 et M6. Ces deux-là ont décidé de jeter l’éponge et la plateforme est actuellement en vente.

Du changement pour Salto

À la question de savoir si France Télévisions va rester dans Salto suite au départ de TF1 et M6, Delphine Ernotte indique au Figaro :

Salto atteindra bientôt le million d’abonnés, deux ans seulement après son lancement. Il a fait la démonstration qu’il avait de la valeur. Salto a un avenir, mais pas avec l’actionnariat tel qu’il est aujourd’hui. Si demain il trouve un acquéreur, je n’aurai aucun problème à y laisser nos contenus.

La plateforme, qui prévoit d’atteindre un million d’abonnés d’ici à la fin de l’année, pâtit de l’annulation du mariage entre TF1 et M6. Après l’annonce en mai 2021 du projet de rapprochement des deux chaînes, France Télévisions avait fait part de sa volonté, en cas de réalisation de la fusion, de céder sa participation dans Salto. En mars 2022, TF1 et M6 ont pris l’engagement de racheter, en cas d’union, la participation du groupe public dans l’offre de vidéo, pour un montant de 45 millions d’euros. Soit exactement la somme manquant à France Télévisions pour boucler son budget 2023 et « absorber totalement l’inflation », comme l’a rappelé Delphine Ernotte.

Les droits sportifs

D’autre part, la dirigeante s’inquiète des groupes comme Netflix et Amazon qui s’intéressent aux droits sportifs. Elle déclare :