Black Panther 2 : gros coup de mou au box-office mondial après un démarrage spectaculaire

La formule Marvel aurait-elle atteint son plafond de verre ? Black Panther: Wakanda Forever est sorti en salles le 9 novembre dernier et le démarrage du film laissait présager d’un succès phénoménal, le film réalisant un premier week end à 186 millions de dollars aux Etats-Unis. En France, Black Panther: Wakanda Forever réalisait le meilleur démarrage de l’année pour un blockbuster, devant même le phénomène Top Gun. Mais voilà, le second week-end est celui de toutes les désillusions pour Disney/Marvel : Wakanda Forever enregistre des recettes de 67 millions de dollars aux Etats-Unis, soit une chute de revenus de 63% en une semaine d’exploitation. Ce gadin va bien au-delà des baisses de fréquentation habituellement remarquées entre le premier et le second week end (entre -30 et 40% de baisse). Ainsi, le premier film Black Panther avait vu ses recettes diminuer de 44% entre les deux premiers week-ends.

Alors certes, les films Marvel attirent toujours beaucoup de monde… mais nettement moins qu’auparavant, et surtout, la concurrence parvient à faire mieux (comme Top Gun Maverick, et sans doute le prochain Avatar). On notera par ailleurs que cette tendance à l’essoufflement rapide des recettes concerne d’autres films récents de Marvel, comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness (-67 %) ou bien encore Thor: Love and Thunder (-67,7 %). Black Panther: Wakanda Forever a enregistré 546 millions de dollars dans le monde, mais au rythme actuel le film du MCU devrait finir sa course entre 850 et 900 millions de dollars ; presqu’un échec pour l’écurie Marvel/Disney. Pour rappel, Black Panther premier du nom avait réalisé 1,3 milliards de dollars au box-office.