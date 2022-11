Voici les mots de passe les plus utilisés en 2022, dont… Samsung

Beaucoup de personnes utilisent le même mot de passe sur différents sites/applications et il se trouve que l’un d’entre eux est… Samsung. En effet, de plus de plus de personnes choisissent le nom de la marque.

Une étude du gestionnaire de mot de passe NordPass révèle que « samsung » est le 78e mot de passe le plus utilisé en 2022. En comparaison, il était 198e en 2020. Un sacré gain en peu de temps.

Voici le top 15 des mots de passe les plus utilisés en 2022 :

password 123456 guest qwerty 12345678 111111 12345 col123456 123123 1234567 1234 1234567890 000000 555555

Et le top 15 pour la France :

123456 123456789 azerty 1234561 azertyuiop avf2013 loulou 000000 password doudou marseille amiret2015 motdepasse soleil 12345

Bien évidemment, utiliser le même mot de passe partout est tout sauf une bonne idée. Il suffit qu’un pirate l’obtienne pour accéder à vos différents comptes. C’est l’occasion de vous inviter à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Cela permet de stocker des mots de passe longs et compliqués sans devoir les connaître par cœur. En effet, il n’y a qu’à utiliser le gestionnaire au moment où il faut se connecter sur un site ou un service en ligne. Il en existe plusieurs : Bitwarden, 1Password, LastPass, Dashlane, KeePass et bien d’autres. Certains sont gratuits, d’autres sont gratuits et open source et d’autres encore sont payants. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, les gestionnaires de mots de passe payants ne sont pas forcément les meilleurs.