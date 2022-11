Star Wars, Marvel : Bob Iger redevient le patron de Disney et remplace Bob Chapek

Changement surprise à la direction de Disney, avec Bob Iger qui redevient le patron de l’entreprise. Il remplace ainsi Bob Chapek qui était aux commandes depuis 2020.

Bob Iger va redevenir le patron de Disney pendant deux ans, il commence dès aujourd’hui. C’est une surprise puisque le contrat de Bob Chapek avait été prolongé il y a quelques mois. De plus, son prédécesseur était à la retraite et voilà qu’il est de retour.

Pourquoi cette décision ? Disney ne le dit pas publiquement, mais les résultats de l’entreprise depuis 2020 ont montré qu’elle connaissait des perturbations. Il est vrai que des événements comme le Covid-19 n’ont pas aidé. En attendant, les résultats financiers ont montré que certains secteurs s’en sortaient moins bien qu’auparavant. Le seul vrai point positif est le service de streaming Disney+ qui ne cesse d’accueillir de nouveaux abonnés chaque trimestre. Quant à la Bourse, l’action a chuté. Par exemple, l’action a chuté de plus de 41% en l’espace d’un an.

Susan Arnold, la présidente du conseil d’administration, a fait la déclaration suivante :

Bob Iger a également réagi suite à son retour chez Disney en tant que patron :

Je suis extrêmement optimiste quant à l’avenir de cette grande entreprise et je suis ravi que le conseil d’administration m’ait demandé de revenir en tant que directeur général. Disney et ses marques et franchises incomparables occupent une place spéciale dans le cœur de tant de personnes à travers le monde — plus particulièrement dans le cœur de nos employés, dont le dévouement à cette entreprise et à sa mission est une source d’inspiration. Je suis profondément honoré qu’on me demande de diriger à nouveau cette équipe remarquable, avec une mission claire axée sur l’excellence créative pour inspirer les générations à travers une narration inégalée et audacieuse.