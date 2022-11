Samsung veut déployer Android 14 plus rapidement qu’Android 13

Samsung a réussi à s’améliorer cette année avec le déploiement d’Android 13. Le constructeur a commencé à proposer la mise à jour sur ses smartphones Galaxy deux mois après la disponibilité officielle par Google. Pour Android 14, le constructeur veut aller encore plus.

Samsung a publié un communiqué pour parler de l’arrivée de One UI 5 (sa surcouche avec Android 13). La société commence à évoquer des avantages de One UI 5 et, plus loin, parle un peu du calendrier de sortie pour ses tablettes et smartphones Galaxy

C’est ici que Samsung mentionne que les Galaxy Z Flip, Z Fold 2 et 3 seront mis à jour dans l’année vers Android 13, ainsi que les Galaxy Tab S8, Tab S7 FE, Tab S7, et Tab S6 Lite. La société a également déclaré que les Galaxy S20 et Galaxy Note 20 commenceront à recevoir la mise à jour ce mois-ci. Enfin, elle a mentionné que les Galaxy A53, A52s 5G, A33 5G, et A32 recevront la mise à jour One UI 5 plus tard dans l’année.

Le passage intéressant qui fait un lien avec Android 14 (sans citer cette version) se situe à la fin du communiqué. « Samsung Electronics continuera à renforcer sa coopération avec Google et à écouter activement les commentaires des utilisateurs pour continuer à mettre à jour One UI plus rapidement et avec une plus grande perfection », peut-on lire.

Il est vrai que Samsung a réussi à être plus rapide au fil des années pour ce qui est des mises à jour. On peut donc s’attendre à ce que la situation s’améliore une nouvelle fois en 2023 avec Android 14.