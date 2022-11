Elémentaire : le prochain Pixar met en scène les 4 éléments (trailer)

Le prochain Pixar se dévoile à quelques semaines des fêtes de fin d’année. Elementaire nous raconte l’histoire d’amour entre Flam, une jeune femme élémentaire de feu, et Flack, un jeune homme élémentaire d’eau. A priori, pas grand-chose ne peut réunir ces deux-là, sauf que… L’action d’Elémentaire se déroule à Element City, la ville des 4 éléments (Terre, Eau, Feu, et Air), et l’on retrouve une mécanique de scénario déjà à l’oeuvre dans d’autres films Pixar, et qui consiste à anthropomorphiser des concepts ou des… éléments, à l’instar de Soul ou de Vice et Versa. Le casting principal est assuré par Leah Lewis et Mamoudou Athie qui interprèteront respectivement Flam et Flack.



Peter Sohn, le réalisateur du film Le Voyage d’Arlo, est en charge de ce nouveau métrage, ce qui signifie que l’on peut sans doute s’attendre à un « feel good movie » visible par toute la famille. Pixar et Disney annoncent que Elémentaire sera visible quelque part en 2023, mais le support est encore inconnu : salle de cinéma ou plateforme de streaming (en l’occurence Disney+) ? La chronologie des médias, toujours pénalisante pour les majors malgré la réforme récente, pourrait bien pousser Disney à privilégier sa plateforme de streaming…