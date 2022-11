Qualcomm dévoile le Snapdragon AR2 Gen 1, son processeur dédié à la réalité augmentée

Qualcomm avait de nombreuses nouveautés à présenter lors de sa conférence. Outre le prochain Snapdragon 8 Gen 2, le fondeur américain a dévoilé le Snapdragon AR2 Gen 1, soit à la fois un processeur gravé en 4 nm et dédié AR, et une plateforme pour les appareils de réalité augmentée. 40% plus compact que le Snapdragon XR2, le Snapdragon AR2 Gen 1 est destiné à équiper les lunettes ou casques de réalité augmentée, à l’instar du prototype dévoilé durant la conf par Niantic. Les dimensions ramassées du die permettent au AR2 d’intégrer des appareils au design épuré; il est même possible de loger la puce dans des branches de lunettes AR, ce qui est logique étant donné que ce type d’accessoire devra ressembler à terme à de simples lunettes de vue.

On note que ce nouveau processeur peut travailler en parallèle avec le Snapdragon 8 Gen 2 (par exemple si le smartphone sous 8 Gen 2 sert de CPU principal aux lunettes connectées AR) et qu’il prend lui aussi en charge le wifi 7 et le système de transfert ultra rapide FastConnect 7800. Les performances en AI sont annoncées 2,5 fois supérieures à celles du XR2 Gen 1. Quant aux développeurs, ces derniers ne sont pas oubliés avec un SDK dédié AR, le Snapdragon Spaces. Plusieurs fabricants sont déjà sur les rangs pour intégrer le Snapdragon AR2 Gen 1 à de futurs produits, comme Oppo, Lenovo, LG, Sharp, TCL ou bien encore Niantic.