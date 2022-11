Niantic dévoile son casque de réalité augmentée (avec la nouvelle puce AR de Qualcomm)

Niantic a profité de la conférence Snapdragon Summitt 2022 de Qualcomm pour dévoiler son second prototype de casque/lunettes de réalité augmentée, un appareil au design sobre (et non définitif) qui permettra de profiter au mieux des jeux AR du studio américain (dont le très populaire Pokémon Go). Ce casque utilisable en plein air (pour jouer à Pokémon Go ?) affiche des lignes épurées, loin du côté mastoc de nombre de casques de réalité mixte. Surtout, le casque AR de Niantic fonctionne avec un Snapdragon AR2 Gen 1, la toute dernière puce haut de gamme de Qualcomm gravée en 4 nm et conçue spécifiquement pour la AR. Niantic ne le précise pas, mais la batterie semble être logée à l’arrière, sur la sangle.

Deux caméras sont disposées de part et d’autres du casque, un troisième capteur étant situé au milieu, sans doute pour la fonction passthrough. Le casque AR ne pèsera pas plus de 250 grammes et l’autonomie est annoncée entre 1 et 2 heures, ce qui reste assez peu, surtout pour un appareil qui permet de naviguer librement dans l’environnement réel. Aucune date de lancement n’est encore annoncée pour cet appareil, si tant est que Niantic se décide un jour à le commercialiser.