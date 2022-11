Boston Dynamics accuse Ghost Robotics de copier ses chiens-robots

Boston Dynamics, société américaine à l’origine mais qui appartient désormais à Hyundai, vient de porter plainte contre la startup Ghost Robotics et accuse cette dernière d’avoir sciemment enfreint ses brevets. Dans le détail, Boston Dynamics estime que deux des robots quadrupèdes de Ghost Robotics (les fameux robots-chiens) enfreignent 7 de ses brevets; en d’autres termes, les robots-chiens de Ghost Robotics seraient trop proches du design et du fonctionnement, une accusation étayée par un épais dossier de 110 pages.

Les robots Vision 60 et Spirit 40 de Ghost Robotics reprendraient des technologies matérielles et logicielles très proches des méthodes et des algorithmes de Boston Dynamics. Seraient concernés le traitement de la vision, la détection et le contournement des obstacles, la capacité du robot à monter des marches ou bien encore le système de stabilisation lors des déplacements. Boston Dynamics affirme aussi avoir prévenu son concurrent à plusieurs reprises, sans aucune réaction notable.

Pour ne rien arranger, Ghost Robotics reprendrait les technologies de Boston Dynamics pour la conception de robots à objectifs militaires (voir ci-dessus), alors même que Boston Dynamics ainsi que 5 autres sociétés du secteur (Agility Robotics, Clearpath Robotics, Open Robotics, ANYbotics, Unitree Robotics) se sont récemment engagés à ne pas développer de robots tueurs ou utilisables sur le théâtre des opérations militaires.