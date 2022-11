Artemis-1 : lancement réussi pour le SLS ; la capsule Orion en route vers la Lune

Cette fois, ils l’ont fait ! Après 4 reports, la fusée Space Launch System, le plus gros lanceur jamais créé par l’homme, s’est enfin élancée vers l’espace à exactement 7h44 (heure de Paris) ce mercredi 16 novembre. Le décollage était initialement programmé à 7h04, mais une nouvelle fuite d’hydrogène liquide a obligé les techniciens de la NASA à intervenir directement sur le pas de tir, littéralement en resserrant les boulons d’une valve. Un second soucis est alors apparu au niveau de la station de suivi radar de la fusée, qui a elle-même cessé d’émettre… pour un simple câble ethernet défectueux ! A contrario des « lancements » précédents, la NASA n’a cette fois pas souhaité reporter la mission pour ces « broutilles ».

The Space Launch System has roared to life, launching the @NASA_Orion spacecraft on its journey for #Artemis I! Look out Moon, we are on the way! pic.twitter.com/0LFWexJhcC

— NASA_SLS (@NASA_SLS) November 16, 2022